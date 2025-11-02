(ФОТО) ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ ОБИЛАЗИ ГРАДИЛИШТЕ НАЦИОНАЛНОГ СТАДИОНА Уграђено 2.448 шипова, имаће 52.000 места Промотери; Експа биће НАЈВЕЋЕ СВЕТСКЕ ЗВЕЗДЕ
Председник Србије Александар Вучић обилази градилиште Националног стадиона у оквиру пројекта EXPO 2027.
Председник Вучић обилази градилиште у пратњи министра финансија Синиша Мали који је председнику поднео извештај колико радника тренутно ради на пројекту.
Обраћање председника
- Много сам срећан што се налазимо данас овде на Националном стадиону, иза мене је јужна трибина... Велики су помаци, много труда, рада, знања је уложено, само шипова има 2.448, људи раде у две смене, 100.000 кубика бетона, 5.000 људи ради овде на градилишту, Експо станови иду брже од рока а сам Експо мало касни, једино каснимо са Националним стадионом и надам се да ћемо завршити до 28. фебруара 2027, а што се тиче утакмица од септембра 2027.
- Иако знам да нисте заинтересовани за напредак Србије, хвала што сте дошли..., рекао је новинару Н1 који га је питао о извињењу које је упутио уочи годишњице трагедије у Новом Саду.
- Мој посао председника није лак, потребно је истрпети то да сте убица, наркодилер, Адолф Хитлер, како ме је ваш медиј представљао, трудио сам се да све истрпим и да будем председник свим грађанима јер ако немате своју идеју онда сте једно велико - ништа.
- Моје извињење се појавило као резултат потребе да се промени атмосфера у друштву, рекао је Вучић одговарајући на питања новинара.
- Ја имам своју идеју коју заступам, идеје за које се борим и никада од њих нећу одустати. И упркос свему томе и упркос свим увредама да сам ненадлежна институција, на крају се показало да сам једина надлежна институција, баш ја као председник Републике, а трпео сам ту врсту увреда од блокадера од почетка, до разних других неистина, до неистина о томе како ми некога премлаћујемо и малтретирамо, на крају видели смо да су претучени само они који су се њима супротстављали и да су на крају упуцани само они који су мирно стајали, а другачије су мислили од њих - навео је Вучић.
Како је рекао, његово извињење које је упутио у петак је било "потпуно искрено не због потребе да се некоме додвори или зато што је неко помислио да је уплашен".
- Моје извињење се појавило као резултат моје потребе да утичем на промену атмосфере у друштву, да покушам да кажем да сасвим сигурно нисам најсрећнији због сваке изговорене речи, јер сам морао још снажније да се уздржавам - поручио је Вучић.
- Можете ли да завршите 28. фебруара, упитао је председник како би остало месец дана да се уреди све што треба па додао да је уграђено чак 2.448 шипова.
- 52.000 места, као Маракана, неупоредиво бољи, луксузнији, ја сам одрастао на Маракани али време то поједе...
Стадион би требало да буде изграђен до 1. маја 2027. године, имаће 52.000 седећих места, а гради се према УЕФА стандардима. Дизајн и архитектонско решење израдио је Марк Фенвик.
Председник је подсетио и да je FSS кандидовао да нови Национални стадион у Београду буде домаћин финала Лиге Европе 2028. године. Рекао је и да је овај стадион на идеалном месту, близу аеродрома, воза...
- Биће ту и 43 локала, и велики број излаза..., на то су нам указали због безбедности, зато јер било кашњења, рекао је Вучић на шта је министар Мали указао да је за цело градилиште Експа довезено 5 милиона кубика песка, као и да на градилишту Експа тренутно ради 5.000 радника.
"Колико су нас само нападали за изградњу стадиона као и за Београд на води"
- Колико су нас само нападали за изградњу стадиона као и за Београд на води, а јуче гледам не могу да се мимоиђу тамо код Београда на води, колико је људи, рекао је Вучић додавши да је много срећан због тога јер је имао визију.
- Не само да корисет него са одушевљењем користе! Ја хиљадити део нисам провео колико је провео онај из Крушевца, вођа опозиције и блокадера...
О промотерима Експа 2027
- Промотери Експа биће највеће светске звезде! Један наш и један човек из региона и то потпуно бесплатно, рекао је Вучић додавши да нису хтели да узму новац за то.
Стадион ће имати и шопинг центар, фудбалску академију, музеј ФС Србије. Планиран је као мултифункционални спортски објекат намењен за међународна такмичења од највећег значаја, а може се користити и за различите културне и друге манифестације.
УЕФА је саопштила да се ФСС кандидовао да нови Национални стадион у Београду буде домаћин финала Лиге Европе 2028. године.
Поред Србије, у конкуренцији за финале Лиге Европе 2028. године налазе се и Француска са стадионом у Лиону и "Парком Принчева" у Паризу, Италија са стадионом Јувентуса у Торину и Румунија са Националним стадионом у Букурешту.