УГЉЕША МРДИЋ ЗА 24СЕДАМ О ШТРАЈКУ ГЛАЂУ: Идемо до краја зато што имамо велики мотив, а то је Србија!
Председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Скупштине Србије и народни посланик Угљеша Мрдић од синоћ штрајкује глађу а вечерас је за наш 24седам говорио својим захтевима.
– Као што знате започео сам синоћ штрајк глађу зато што желим да у Србији победи правда и да одговарају они најодговорнији за пад надстрешнице у Новом Саду, што је довело до смрти 16 људи.
Пошто није Тужилаштво реаговало на моју кривичну пријаву против Бојовића и Милошевића, нити на доказе које су тражили да оставим, ја сам се одлучио на крајњу меру-за штрајк глађу.
Рекао је да су му се у штрајку глађу придружили и ратни ветерани, некадашњи припадници Јединице за специјалне операције, „Црвене беретке“.
На питање да ли се неко из Тужилаштва огласио одговара:
– Нисам добио никакав одговор. У питању су два услова која су везана за функционисање државе Србије. Први услов је да Бојовић и Милошевић буду ухапшени и процесуирани, јер имамо доказе за њихову одговорност, а други захтев је да Државно тужилаштво, Тужилаштво за организовани криминал и Више тужилаштво у Новом Саду ради свој посао и процесуира све ове блокадере и терористе који руше уставни поредак и који крше закон.
Мрдић је говорио и о скупу блокадера у Новом Саду и истакао да је то што се тамо ради на данашњи дан срамотно.
– Они су тамо правили журку, пуштали музику, банчили, испијали пића… Док с друге стране, они којима је заиста жао жртава, дошли су у Храм Светог Саве да запале свећу. Ратни ветерани и ја запалили смо свеће испред Скупштине за 16 жртава и после тога наставили штрајк глађу.Ми ћемо наставити штрајк све док се наши захтеви не испуне! Идемо до краја зато што имамо велики мотив, а то је Србија.
Истиче и да ништа није важније и јаче од Србије и додаје:
– Ми не размишљамо о нашем противнику већ се боримо, боримо се за Србију а Србија је светиња!
Подсетимо, Мрдић је у четвртак предао Тужилаштву за организовани криминал доказе о кривичним делима која су починили најодговорнији за пад надстрешнице –некадашњег председника Скупштине Инфраструктуре Железница Небојше Бојовића и некадашњег извршног директора тог предузећа Милутина Милошевића.
Синоћ је започео штрајк глађу, а у обраћању медијима рекао је да је његова одговорност да тражи да Тужилаштво ради свој посао и да Бојовић и Милошевић буду ухапшени.
– Свесни смо да ни Републичко јавно тужилаштво, које предводи Загорка Доловац, ни Тужилаштво за организовани криминал, на чијем челу је Младен Ненадић, не раде добро свој посао. Користе сваку прилику да ураде нешто против државе Србије, да руше државу, да крше закон. Видели сте како су Републичко тужилаштво и Тужилаштво за организовани криминал реаговали када је био у питању покушај убиства Милана Богдановића, који је једва преживео, а што је могло да проузрокује не само смрт, већ и рањавања и убиства других људи. Видели сте како се државно тужилаштво понаша поводом хапшења Мише Бачулова. Они штите хулигане, блокадере и терористе. Ко их штити? Штите их челници Тужилаштва за организовани криминал и државног тужилаштва. Зато сам одлучио да од вечерас започнем штрајк глађу до испуњења мојих захтева – казао је он.
24sedam.rs