ДАЛМАЦИЈА СЕ ПОНОВО ЗАТРЕСЛА „Пала је чаша, осетио сам подрхтавање“ ЗАБЕЛЕЖЕНО 2,8 СТЕПЕНИ ПО РИХТЕРУ

Према подацима сеизмолошких служби, земљотрес је регистрован у 10.22 сати, а епицентар се налазио на око 30 километара од града.

Иако је био релативно слаб, многи становници су га осетили и своје утиске поделили на платформи ЕМSЦ. Коментари сведоче о благој, али приметној појави: „Лагана тутњава“, „Осетио се као грмљавина“, „Пала је чаша“, „Тутњало је кроз земљу, праћено благим подрхтавањем“.

