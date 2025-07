(ФОТО) ТРЕСЛА СЕ ХРВАТСКА, ЗЕМЉОТРЕС КОД ПЕТРИЊЕ ПРОБУДИО ГРАЂАНЕ! “Било је као гром, животиње су полуделе!”

Земљотрес јачине 2,2 степена по Рихтеровој скали забележен је у 5:22 часова у близини Петриње. Kако наводи Евромедитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ), епицентар потреса био је на дубини од 14 километара и 12 километара удаљен од Сиска.



