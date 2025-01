МОБИЛИЗАЦИЈА НАТО ВОЈНИКА У НАШЕМ КОМШИЛУКУ 10.000 војника вежбају „обуздавање Русије“

Девет земаља НАТО-а ће од 13. јануара до 26. фебруара изводити маневре у Румунији, Бугарској и Грчкој.

Како је саопштено, циљ маневара је да се демонстрира способност Алијансе да брзо реагује и да се "брани као одговор на дејства било ког потенцијалног противника, укључујући Русију".

Exercise #SteadfastDart25 is the first ever large-scale deployment of NATO's Allied Reaction Force. NATO is steadfast in its commitment to keep our people safe, defend our territory and safeguard our shared values

"Нове снаге за реаговање НАТО-а не само да ће допринети својој одбрани у кризним ситуацијама, већ ће и ојачати потенцијал у циљу обуздавања наших противника, укључујући Русију. Осигураће обједињавање напора контингената широм НАТО-а у краћем, раније неостваривом временском оквиру", наводи се у саопштењу британског Министарства одбране.

.@The_SCOTS have been honing their live firing skills in preparation for #SteadfastDart.



The exercise will take place in Romania and we're providing the largest contribution of forces to @NATO's eastern flank 🇬🇧 🇷🇴



Read more ⬇️https://t.co/dx1E1tGM86

