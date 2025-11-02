overcast clouds
18°C
02.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРОТЕСТ У ТУЗЛИ ЗБОГ ЗЛОСТАВЉАЊА ДЕВОЈЧИЦА Ухапшено осам мушкараца, међу њима четворица полицајаца и један професор

02.11.2025. 15:54 16:14
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: pixabay

Грађани Тузле одржали су данас протестну шетњу због случаја злостављања две малолетне девојчице узраста од 16 година, захтевајући одговорност и оставке надлежних након што је ухапшено осам мушкараца, међу којима су четворица полицајаца и један универзитетски професор.

Велики број грађана изашао је на улице како би изразио незадовољство радом институција и затражио правду за девојчице које су, према наводима, постале жртве трговине људима, преноси Радио-телевизија Републике Српске (РТРС).

Протестна шетња почела је у 11.55 часова испред Дома за децу без родитељског старања у Тузли, а потом се наставила поред тужилаштва Тузланског кантона, до зграде кантоналног Министарства унутрашњих послова.

Учесници протеста носили су транспаренте с порукама „Оставке“ и „Ко нам штити децу ако систем штити злочинце“.

Раније данас, из кантоналног тужилаштва у Тузли је саопштено да се две малолетне девојчице које су биле жртве трговине људима у циљу сексуалне експлоатације налазе на сигурном и под стручном и институционалном заштитом.

Тужилаштво је истакло да су девојчице безбедне, наглашавајући да би објављивање њихових идентитета, околности и података о њиховом боравишту представљало озбиљно кршење закона и права деце, пренела је Радио-телевизија Републике Српске.

Из тужилаштва су, такође, упозорили да објављивање или инсинуација идентитета жртава представља кривично дело повреде приватности детета.

Тужилаштво је позвало медије, кориснике друштвених мрежа и појединце да одмах уклоне све објаве и коментаре који могу довести до идентификације жртава као и да се у извештавању придржавају закона, етичких норми и интереса заштите деце.

Како су нагласили, овакво понашање крши међународне и домаће норме, а тужилаштво, у сарадњи са Сектором криминалистичке полиције МУП-а Тузланског кантона и стручним службама, интензивно спроводи истрагу са високим приоритетом. 

Тужилаштво Тузланског кантона је затражило притвор за осам особа у склопу овог предмета, а међу њима и за четири полицајца - Бесима Копића, Миралема Халиловића, Јасмина Модрића и Џевада Пожегића (55), који су осумњичени да су у периоду од априла 2024. до краја јула ове године врбовали, наводили, превозили на различите локације на подручју Калесије, Живиница и Сребреника, предавали другим лицима и скривали две петнаестогодишње девојчице у сврху искоришћавања проституцијом и другим облицима сексуалног искориштавања, те су и они користили њихове сексуалне услуге које су им плаћали, преноси портал сарајевског Аваза.

Клопић је узимао проценат од сексуалних услуга, а Тужилаштво наводи да је реч о девојчицама чији је развој био отежан породичним приликама.

тузла протест трговина људима
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај