ПРОТЕСТ У ТУЗЛИ ЗБОГ ЗЛОСТАВЉАЊА ДЕВОЈЧИЦА Ухапшено осам мушкараца, међу њима четворица полицајаца и један професор
Грађани Тузле одржали су данас протестну шетњу због случаја злостављања две малолетне девојчице узраста од 16 година, захтевајући одговорност и оставке надлежних након што је ухапшено осам мушкараца, међу којима су четворица полицајаца и један универзитетски професор.
Велики број грађана изашао је на улице како би изразио незадовољство радом институција и затражио правду за девојчице које су, према наводима, постале жртве трговине људима, преноси Радио-телевизија Републике Српске (РТРС).
Протестна шетња почела је у 11.55 часова испред Дома за децу без родитељског старања у Тузли, а потом се наставила поред тужилаштва Тузланског кантона, до зграде кантоналног Министарства унутрашњих послова.
Учесници протеста носили су транспаренте с порукама „Оставке“ и „Ко нам штити децу ако систем штити злочинце“.
Раније данас, из кантоналног тужилаштва у Тузли је саопштено да се две малолетне девојчице које су биле жртве трговине људима у циљу сексуалне експлоатације налазе на сигурном и под стручном и институционалном заштитом.
Тужилаштво је истакло да су девојчице безбедне, наглашавајући да би објављивање њихових идентитета, околности и података о њиховом боравишту представљало озбиљно кршење закона и права деце, пренела је Радио-телевизија Републике Српске.
Из тужилаштва су, такође, упозорили да објављивање или инсинуација идентитета жртава представља кривично дело повреде приватности детета.
Тужилаштво је позвало медије, кориснике друштвених мрежа и појединце да одмах уклоне све објаве и коментаре који могу довести до идентификације жртава као и да се у извештавању придржавају закона, етичких норми и интереса заштите деце.
Како су нагласили, овакво понашање крши међународне и домаће норме, а тужилаштво, у сарадњи са Сектором криминалистичке полиције МУП-а Тузланског кантона и стручним службама, интензивно спроводи истрагу са високим приоритетом.
Тужилаштво Тузланског кантона је затражило притвор за осам особа у склопу овог предмета, а међу њима и за четири полицајца - Бесима Копића, Миралема Халиловића, Јасмина Модрића и Џевада Пожегића (55), који су осумњичени да су у периоду од априла 2024. до краја јула ове године врбовали, наводили, превозили на различите локације на подручју Калесије, Живиница и Сребреника, предавали другим лицима и скривали две петнаестогодишње девојчице у сврху искоришћавања проституцијом и другим облицима сексуалног искориштавања, те су и они користили њихове сексуалне услуге које су им плаћали, преноси портал сарајевског Аваза.
Клопић је узимао проценат од сексуалних услуга, а Тужилаштво наводи да је реч о девојчицама чији је развој био отежан породичним приликама.