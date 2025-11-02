СУДАР ЧЕТИРИ АУТОМОБИЛА НА АУТО-ПУТУ У ХРВАТСКОЈ Има више повређених, створила се колона од 15 километара
02.11.2025. 16:38 16:40
Коментари (0)
Због саобраћајне несреће на ауто-путу А3 Брегана-Липовац, између чворова Кутина и Криж, у смеру Брегане, вози се једним траком у колони од око 15 километара, јавља Хрватски аутоклуб (ХАК), а преноси Јутарњи лист.
У несрећи су, према писању хрватских медија, око 13.30 часова учествовала четири аутомобила, при чему је неколико особа повређено.
ХАК наводи да су коловози местимично мокри или влажни и клизави у Истри, Хрватском приморју, Лици те Горском котару.
Такође, упозорава возаче да прилагоде брзину и начин вожње условима на путевима.