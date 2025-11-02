overcast clouds
18°C
02.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СУДАР ЧЕТИРИ АУТОМОБИЛА НА АУТО-ПУТУ У ХРВАТСКОЈ Има више повређених, створила се колона од 15 километара

02.11.2025. 16:38 16:40
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Због саобраћајне несреће на ауто-путу А3 Брегана-Липовац, између чворова Кутина и Криж, у смеру Брегане, вози се једним траком у колони од око 15 километара, јавља Хрватски аутоклуб (ХАК), а преноси Јутарњи лист.

У несрећи су, према писању хрватских медија, око 13.30 часова учествовала четири аутомобила, при чему је неколико особа повређено.

ХАК наводи да су коловози местимично мокри или влажни и клизави у Истри, Хрватском приморју, Лици те Горском котару.

Такође, упозорава возаче да прилагоде брзину и начин вожње условима на путевима.

ауто-пут саобраћајна незгода Хрватска
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај