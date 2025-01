УХАПШЕН ОСУМЊИЧЕНИ ЗА ВАТРЕНИ ХАОС у Лос Анђелесу! Истрага открива позадину трагедије, ПОЖАР се истражује као кривично дело

Полиција Лос Анђелеса покренула је истрагу о могућој паљевини. Према доступним информацијама, осумњичени је бескућник.

Званичници су потврдили његово хапшење, али нису открили детаље о његовом идентитету нити о могућим мотивима.

Канцеларија за шумарство и заштиту од пожара саопштила је да је пожар у Кенету избио у четвртак нешто након 14:30 часова по локалном времену. Пожар је захватио подручје у Вест Хилсу и Хиден Хилсу, између Лос Анђелеса и Вентуре, и брзо се проширио на око 800 хектара, како је изјавила шеф ватрогасне службе Лос Анђелеса, Кристин Кроули.

The Kenneth Fire in West Hollywood Hills is being investigated as an arson case. One individual has been taken into custody concerning the fire, which broke out in the West Hills section of Los Angeles.



