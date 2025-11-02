ДРАМА ИЗНАД МАРСЕЈА Мали авион се срушио, једна особа је погинула док су две повређене
02.11.2025. 11:49 11:56
МАРСЕЈ: Један мушкарац је погинуо, а двојица су повређена у паду малог авиона у суботу у граду Рокфор-ла-Бедул близу Марсеја, преноси данас БФМ ТВ позивајући се на локалне ватрогасце.
"Пилот стар 40 година је погинуо, а путници, два мушкарца у четрдесетим годинама, задобили су вишеструке повреде", потрдили су ватрогасци.
Двојица повређених мушкараца су пребачена у болницу, али још није познато да ли су им животи у опасности.
Несрећа се догодила у суботу око 16.30 часова, у пределу планинског венца у Рокфор-ла-Бедулу, али није причињена никаква материјална штета локалном становништву.