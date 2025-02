ДРАМА ЗБОГ МОГУЋЕ ЕБОЛЕ У ЊУЈОРКУ Болничари у скафандерима транспортовали пацијенте у болницу НА СНАЗИ КАРАНТИН (ВИДЕО)

Хитна помоћ, опремљена заштитним хазмат оделима, транспортовала је пацијенте из ургентног центра CityMD на Источној 125. улици и авенији Лексингтон у недељу ујутру.



Према изворима, пацијенти су допутовали из Уганде и показивали симптоме еболе, али до сада нису урађени тестови који би потврдили присуство вируса. Они су пребачени у болницу Bellevue на додатне претраге и медицинску процену.

Ебола се преноси директним контактом са телесним течностима заражене особе или контаминираним материјалима и манифестује се као тешка хеморагична грозница. Симптоми укључују високу температуру, повраћање, дијареју, болове у мишићима, а у неким случајевима и унутрашње и спољашње крварење.

Власти још нису потврдиле да се ради о еболи, а додатна тестирања ће показати да ли постоји разлог за забринутост.

BREAKING🚨: (📍MANHATTAN, NY) Emergency officials in Manhattan, NYC are managing the quarantine of two possible Ebola cases at a walk-in clinic, following reports from the New York Post that the individuals had recently traveled from Uganda. pic.twitter.com/PZP5BGnlhm

— Officer Lew (@officer_Lew) February 16, 2025