ДВЕ СТОТИНЕ МЕРЛИНКИ ПЛИВАЛО У ИРСКОЈ: Хуманитарна акција за лечење жена оболелих од рака

Носећи ретро купаће костиме и препознатљиве плаве перике, учеснице су се симболично бациле у хладне воде Ирског мора са циљем прикупљања новца за лечење жена оболелих од рака у болници „Mater“ у Даблину, пренео је The Guardian.



Циљ ове акције је подршка унапређењу дијагностике и лечења, као и обезбеђивање најсавременије неге за пацијенткиње из свих делова Ирске. Како је изјавила Рошин Дафи, директорка развоја у фондацији болнице, прикупљена средства биће усмерена на четири приоритетне области: животно важну медицинску опрему, реконструкцију болничких објеката, научна истраживања и иновације, као и директну подршку пацијентима и њиховим породицама.

IRELAND



Almost 200 Marilyn Monroe lookalikes made a splash by taking part in a themed charity swim at an Irish beach.



Sporting retro swimsuits, blond wigs, swimmers dressed as the film star, took the plunge at Balcarrick beach in Donabate, County Dublin, for Marilyn’s Mater… pic.twitter.com/MGKr8L2vgX

— Grouse Beater (@Grouse_Beater) May 25, 2025