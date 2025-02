Ухапшен градоначелник Тиране! ЕДИ РАМА ХИТНО ОТКАЗАО СВЕ САСТАНКЕ

Како преноси Албаниан пост, специјални суд му је данас изрекао меру безбедности затворско хапшење, а након тога одведен је у затворску јединицу.

Вељиај се налазио у просторијама општине Тирана где су га пратили агенти Националног истражног бироа.

Специјални суд за борбу против корупције и организованог криминала (ГЈККО) његовој супрузи Ајоли Дзодзи одредио је меру кућног притвора, а ГЈККО је раније наредио даље претресе у стану за који се испоставило да она користи.

Шеф СПАК Алтин Думани је у разговору са новинарама истакао да се Вељиајева дела и даље истражују.

🇦🇱 The Mayor of Tirana Erion Veliaj has been arrested.



The order was issued by the Special Anti-Corruption Prosecution Office (SPAK).



According to local media, a security measure of "arrest with imprisonment" has been set for Erion Veliaj. pic.twitter.com/LJnB6OwkpU

