ЕКСПЛОЗИЈА ИСПРЕД ЗГРАДЕ АМЕРИЧКЕ АМБАСАДЕ Чуо се "гласан прасак", полиција све блокирала

Очевидац је навео да је чуо "гласан прасак", за који је навео да је полиција потврдила да се заиста догодио.

Наоружани припадници полиције, као и ватрогасне службе, фотографисани су испред зграде америчке амбасаде у Лондону.

Оближње улице су затворене за саобраћај и пешаке док полиција истражује узрок праска.

United States embassy in lockdown due to security alert. Ponton Road and None Elms Lane closed to traffic and pedestrians. Armed police & fire service in attendance. #USEmbassy #London @USAinUK pic.twitter.com/6dTdEC01Tb

— Craig 🇬🇧 (@UKCraigP) November 22, 2024