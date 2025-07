ЕКСПЛОЗИЈА У ЛОС АНЂЕЛЕСУ Погинуле три особе, уништена возила специјалаца, а све се десило у бази Шерифове службе (ФОТО, ВИДЕО)

Власти истражују наводну експлозију у објекту Службе шерифа округа Лос Анђелес (ЛАСД) у Монтереј Парку, у којој је, како је потврђено, троје људи погинуло, јавља АБЦ 7.

Инцидент је пријављен непосредно пре 7:30 ујутру у петак, у објекту који изгледа као комплекс СЕБ-а (Специјалне јединице за спровођење закона), где се налазе јединице за специјалне интервенције и одред за експлозиве службе шерифа.

Према снимцима из ваздуха које је направио АИР7, изгледа да је нешто експлодирало у близини возила органа реда.

🚨 BREAKING: There was just a deadly explosion at the Los Angeles County Sheriff Department training facility in eastern LA 3 are reportedly dead, per Fox "Blow out several vehicle windows..." It reportedly happened next to a Bomb squad vehicle 🙏🙏 pic.twitter.com/7J1VYJm8cd

Ватрогасна служба округа Лос Анђелес одговорила је на позив. Није познато да ли има још повређених.

Детаљи су за сада ограничени, а званичници шерифове службе засад су само потврдили да се чула "гласна бука", и даље покушавајући да прикупе информације.

BREAKING 🚨 🚨#LosAngeles / #California



Atleast 3 people have been killed after some sort of an Explosion at the LA County Sheriffs Department, Special Enforcement Bureau facility in East Los Angeles this morning. There was some kind of explosion at the facility, possibly… pic.twitter.com/xtVNswpekf

