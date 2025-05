(ФОТО) Египат одлучио, Грци бесни! Затвара се НАЈСТАРИЈИ ХРИШЋАНСКИ МАНАСТИР? У плановима за прављење ТУРИСТИЧКЕ АТРАКЦИЈЕ на путу се "нашли" МОНАСИ

Поред конфискације имовине, Египат планира и да исели монахе, како би празне зграде могле да се претворе у туристичку атракцију, а монаси, који сматрају да ова одлука крши њихова права, припремају глобалну мобилизациону и информативну кампању за све хришћанске цркве и друге монотеистичке религије.

Архиепископ атински и све Грчке Јероним осудио је затварање манастира, рекавши да то представља ''још један историјски пад који хеленизам и православље доживљавају".

Недвосмислено осуђујем сваки покушај промене режима, који је на снази у региону већ 15 векова, и апелујем на одговорну грчку владу и лично на премијера Киријакоса Мицотакиса да одмах предузму одговарајуће мере, како би се успоставио нормалан и законит ред и како Свети манастир не би био ефикасно укинут - рекао је архиепископ Јероним.

Saint Catherine’s Monastery, Sinai: Egypt shuts it down, confiscates its property, and evicts monkshttps://t.co/HlMhaitq0W pic.twitter.com/QJnL2FQokJ

