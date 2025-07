(ФОТО) МИСТЕРИОЗНИ ОБЈЕКАТ ТЕЖАК ПОЛА ТОНЕ ПАО У КЕНИЈИ Више од пола године се ћутало о овоме! Опасност вреба с неба, ево о чему се заправо ради

Објекат пречника 2,5 метара тежак 500 килограма пао у поље 30. децембра 2024. године, а срећа у несрећи је да тада нико није био повређен.

Док је прослава Нове године била је на прагу, мештани су посматрали невероватан призор након обрушавања објекта из ваздуха. Локалне власти су брзо обезбедиле то подручје, док су стручњаци позвани да испитају остатке. Кенијска свемирска агенција (КСА) била је задужена за анализу необичног "свемирског прстена".

Кршење међународних протокола о безбедности у свемиру

A fitting from a Starlink rocket fell on a village in Kenya



Between digging useless tunnels, cars that catch fire, shit falling from the sky and being divorced three times with a child that won’t speak to him; if he starts making boats he’s gonna be Captain Planet for divorced… pic.twitter.com/3QTdyuFi3v

— Kristi Yamaguccimane (@TheWapplehouse) December 31, 2024