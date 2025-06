(ФОТО) У ТРУДНИЧКОМ СТОМАКУ САКРИЛА НА ХИЉАДЕ ДОЗА КОКАИНА Нови тренд шверца наркотика забринуо полицију

Колумбијска полиција открила је нову, забрињавајућу методу кријумчарења дроге.

У аутобусу јавног превоза у Калију, службеници су ухапсили 27-годишњу жену која је користила лажни труднички стомак како би прокријумчарила чак 5.600 појединачних доза кокаина.

Дрога уместо детета

Према полицијском извештају, осумњичена је носила реалистичну латекс протезу дизајнирану да изгледа као труднички стомак. На први поглед све је деловало уобичајено, али су форензичари током рутинске контроле посумњали у неприродан облик стомака. Након детаљног прегледа, у унутрашњости су пронашли дрогу.

„Ово није први пут да се оваква метода користи“, рекли су из полиције, „Количина пронађене дроге је запањујућа.“

Злоупотреба емпатије: Подмукла тактика кријумчара

Полиција упозорава да ова метода циља на емоционалну реакцију људи. Пошто се труднице ретко подвргавају детаљном прегледу, криминалци користе ту предрасуду како би избегли откривање.

„Ко би посумњао у трудницу?“, рекао је анонимни извор из полиције, „Управо на то криминалци рачунају.“

'Pregnant' woman 'stashes 5,000 doses of drugs in fake belly' in trafficking arresthttps://t.co/T2u1jQkv8y pic.twitter.com/dlYLVfr9Gb

— Mirror World News (@MirrorWorldNews) June 10, 2025