(ФОТО) УЛИЦЕ МИНХЕНА БЛОКИРАНЕ Аутомобилом се залетео на људе, полиција и хитна на терену! Хорор пре почетка самита на којем се очекује долазак Зеленског

Како се наводи, јаке полицијске снаге су на лицу места.

Више детаља засад није познато, преноси Билд.

У Минхену сутра почиње Минхенска безбедносна конференција.

‼️ BREAKING: A car crashes into a crowd in Munich, Germany



A car crashed into a crowd in Munich. Numerous individuals suffered injuries. It's unclear exactly what the situation is at the moment. There are ambulances and police on the site. An eyewitness reported that the car… pic.twitter.com/cGr9mqvw8R

— NEXTA (@nexta_tv) February 13, 2025