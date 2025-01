(ФОТО, ВИДЕО) ДЕСИО СЕ НАЈГОРИ МОГУЋИ СЦЕНАРИО... ОГРОМАН ПОЖАР У ЛОС АНЂЕЛЕСУ: Евакуисано 30.000 људи, затворено пет школа...

Изгорело је најмање 510 хектара подручја Пацифик Палисејдс, између Санта Монике и Малибуа, рекли су званичници након што су већ упозорили на екстремну опасност од пожара због снажних ветрова који су стигли након дуготрајне суше. Сведоци су известили о великом броју кућа у пламену, који је готово спалио њихове аутомобиле кад су бежали с брда кањона Топанга док се ватра ширила до Тихог океана.



Пет школа у Лос Анђелесу биће затворено због пожара, а настава ће се одржавати онлајн.

Корисници центра за старије у Пасадени евакуисани су након што се пожар проширио на брда изнад Алтадене. У хаотичној ситуацији, радници су се тркали с временом како би осигурали сигурност свих, док је буктиња гатала само један блок даље, преноси КЦАЛ.



Од 21.15 по пацифичком времену, око 184.400 корисника у округу Лос Анђелесу нема електричну енергију.



Ватрогасци не могу да користе ваздушне снаге због јаког ветра, поручила је портпаролка града, преноси "Индекс". Ватрогасне екипе боре се с пожаром Итон северно од Пасадене, који је нарастао на 400 хектара, али су због екстремних ветрова присиљени да приземље авионе, изјавила је портпаролка града Лиса Дердеријан.



To all the wonderful people who’ve reached out to us, thank you for being so concerned. Just letting you know that we were able to evacuate successfully. I do not know at this moment if our home is still standing, but sadly houses on our little street are not. pic.twitter.com/xZjvsIg6Fg

— James Woods (@RealJamesWoods) January 7, 2025