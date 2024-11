(ФОТО, ВИДЕО) ПАНИКА У БРИТАНИЈИ ДРОНОВИ УОЧЕНИ НА НЕБУ, РАСПОРЕЂЕНА БРИТАНСКА ВОЈСКА! Пентагон активно прати ситуацију, сумња се на Русију

Британске и америчке власти спроводе истрагу након што је неколико дронова примећено последњих дана како лете изнад четири америчке војне базе у Енглеској.



Глас Америке преноси да је Велика Британија распоредила десетине војника око база због забринутости да би прелети могли бити трик или акти саботаже које спроводе противници као што је Русија.

💥New Sentinel article 💥

Maria Eagle, the UK's Minister for Defence Procurement and Industry, responded to MPs' questions about drone incursions into the airspace of military bases on British soil.#ufox https://t.co/Mcu55MOpgV pic.twitter.com/Dz901wkSKJ

— Baptiste Friscourt (@Baptiste_Fri) November 28, 2024