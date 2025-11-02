ГЕЈМЕРИ ПЛАНИРАЛИ ТЕРОРИСТИЧКИ НАПАД ЗА НОЋ ВЕШТИЦА? Адвокат ухапшеног младића оспорава тврдње које је изнео ФБИ
Адвокат из Мичигена Амир Маклед оспорио је тврдње директора Федералног истражног бироа (ФБИ) Каша Патела да су његов двадесетогодишњи клијент и још четворо младих који су ухапшени планирали да изврше терористички напад за викенд Ноћи вештица.
Маклед, који заступа младића из предграђа Дирборна који се још налази у притвору, рекао је да му савезне власти нису дале много детаља о истрази, али да је након прегледа случаја закључио да није планиран никакав терористички напад, преноси АП.
Он је додао да не очекује да ће бити подигнуте било какве оптужнице против његовог клијента и других ухапшених у том случају.
-Не знам одакле ова хистерија и ово ширење застрашивања - рекао је Маклед.
За групу америчких држављана, који су ухапшени због сумње да су за Ноћ вештица, која се у Сједињеним Америчким Државама обележава последњег дана октобра, планирали терористички напад, адвокат је рекао да се ради о гејмерима који имају од 16 до 20 година.
-Ако су ови младићи били на форумима на којима нису смели да буду или стварима те природе, онда ћемо морати да сачекамо и видимо. Али не верујем да постоји ишта незаконито у вези са било којом активношћу коју су обављали - рекао је Маклед.
Према речима две особе упознате са истрагом, које су за АП говориле под условом анонимности, истрага је обухватала дискусију у онлајн соби за ћаскање у којој су учествовали бар неки од осумњичених који су приведени.
Група је наводно разговарала о извршењу напада око Ноћи вештица, позивајући се на „дан бундеве“, која је један од симбола тог празника.
Пател је након њиховог хапшења у објави на платформи X, пре два дана рекао да је „ФБИ спречио потенцијални терористички напад и ухапсио више особа у Мичигену које су наводно планирале насилан напад током викенда Ноћи вештица“.