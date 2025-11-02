ГРЧКИ РАДНИЦИ НА УДАРУ ШЕФОВА И КОЛЕГА Драстично порастао број притужби на злостављање на радном месту
Број притужби на злостављање на радном месту порастао је у Грчкој у 2024. години више него двоструко у односу на две године раније, показали су подаци из годишњег извештаја Инспектората за рад, преносе данас локални медији.
Како се наводи, број притужби порастао је на 318, док је 2022. године износио 151, пренео је Катимерини.
Од тог броја, 78 одсто случајева односио се на мобинг, вербално, психолошко и морално злостављање.
Како показују подаци из извештаја, дошло је до промене у обрасцима злостављања, при чему је смањен “вертикални мобинг” послодаваца, док је у порасту такозвани “хоризонтални мобинг” који врше колеге.
Од укупног броја жалби, 33 одсто се односи на злостављање које врше колеге на вишим управљачким позицијама, док је у 26 одсто случајева реч о колегама истог хијерархијског нивоа.
Инспекторат за рад је до октобра ове године спровео контролу на укупно 1.806 радних места, а примљено је 374 притужби, наводи грчки лист.
Како је рекла званичница Инспектората Георгија Вазаки, 31 одсто случајева је решен путем медијације, без судског поступка.
Она је додала да сада постоји снажан институционални оквир заштите, и да ниједан запослени не треба да страхује.