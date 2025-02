(ФОТО) ИМА МРТВИХ И РАЊЕНИХ, ЕКСПЛОЗИЈЕ ОДЈЕКИВАЛЕ У НОЋИ Ваздушна опасност широм Украјине

Руске снаге су у протекла 24 сата извеле 588 напада на 12 насеља у Запорошкој области.

Напад се догодио у четвртак око 18 часова, а у експлозијама су уништене и оштећене поједине куц́е.

Како је пренео Укринформ, 20. фебруара поподне, руска војска је јуришним дроном напала село Биленке у близини Запорожја, где је једна особа рањена.

Исто тако, 20. фебруара увече, руски дрон је погодио део града Сумија, где је нанео материјалну штету, објавило је на Фејсбуку Градско вец́е Сумија, преноси Укринформ.

- Апелујмо на мештане да се јаве полицији позивом на број 102 како би се евидентирале чињенице о оштец́ењу зграда или осталих објеката - саопштиле су власти.

Како је саопштено, од четвртка у 21:00 сат на снази је била ваздушна опасност у области Суми због напада дронова руске војске. Ваздухопловство Оружаних снага Украјине јавило је да се непријатељски циљеви крец́у, посебно у правцу Октирка.

Подсетимо, синоћ су после објављивања узбуне за ваздушну опасност у Кијеву одјекнуле експлозије, објавили су украјински медији.

Air raid alert is in Kyiv city now: another Russian strike drone attack. Other Ukraine regions are also affected.

Како је пренео Укринформ, у кијевској области и у још неколико других региона проглашена је ваздушна опасност због напада руских дронова.

У нападима Русије на област Херсон двоје погинулих, двоје повређених. Руске снаге су 20. фебруара гранатирале 32 насеља у Херсонској области, при чему су две особе погинуле, а две су повређене.

Пријављена је штета на цивилној инфраструктури укључујуц́и стамбену зграду, 15 приватних куц́а, гасовод, минибус и приватни аутомобил.

Украјинске снаге противваздушне одбране обориле су 87 дронова које су лансирале руске снаге у масовном ваздушном нападу на Украјину, објавило је Ваздухопловство Оружаних снага Украјине на Телеграму, преноси Укринформ.

Почев од 19:00 часова у четвртак, 20. фебруара, руске снаге су напале Украјину са 160 ударних дронова типа Шахед и различитих типова дронова мамаца из правца: Орел, Брјанск, Курск, Милерово, Шаталово, а такође су лансирали две Искандер-М/КН-23 балистичке ракете на рејон Одри Кримеоцу.

Напад су одбиле авијација, ракетне јединице ПВО, јединице за електронско ратовање (ЕВ) и мобилне ватрогасне екипе.

On the evening of February 19, 🇷🇺 troops launched a drone attack on 🇺🇦, causing disruptions, including a power outage that halted sewage treatment operations in Odesa and left 5000 residents without electricity.



📷 Hennadii Trukhanov pic.twitter.com/idDwSxgSQy — Rubryka - Solutions from Ukraine (@RubrykaEng) February 20, 2025

У петак, 21. фебруара, до 8.00 часова потврђено је да је оборено чак 87 дронова различитих типова у областима Харкова, Полтаве, Суми, Чернигова, Черкаса, Кијева, Кировограда, Житомира, Винице, Николајева, Херсона и Дњепропетровска.

Поред тога, 70 руских дронова мамаца изгубљено је после радарске детекције и није било штете током њиховог напада.

Odessa, Kherson and Kupiansk under Russian attack



Last night, the Armed Forces of the Russian Federation carried out another drone-missile attack on Ukraine. The Ukrainian Air Force Command issued alerts about additional groups of drones and missiles throughout the night



📷DSNS… pic.twitter.com/Y0KHF4HA9r — Belsat in English (@Belsat_Eng) February 20, 2025

Напади су пријављени у регионима Одесе, Кијева, Полтаве и Харкова.

Према ранијим извештајима, украјинска противваздушна одбрана је такође оборила седам дронова Шахед изнад Сумске области.

