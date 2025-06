ИЗБАЧЕН НОВИ МОДЕЛ СМРТОНОСНОГ ОРУЖЈА Иран представио нови самоубилачки дрон "шахед-107"

Беспилотна летелица (БПЛА) која се користи за самоубилачке операције против непријатељских мета опремљена је клипним мотором који јој омогућава лет на домету преко 1.500 километара.

Употреба дронова шахед-107 може проузроковати значајну штету противваздушним одбрамбеним способностима ционистичког режима, наводи се у саопштењу ИРЦГ, преноси агенција Мехр.

IRGC's Shahed 107 suicide drone unveiled



🔺The newest suicide drone of the IRGC Aerospace Force, named Shahed 107, was unveiled.



🔺Images of Shahed-107 indicate that it is equipped with a piston engine that allows the aircraft to fly at a range of over 1,500 kilometers. pic.twitter.com/NVaYxboeLF

— Mehr News Agency (@MehrnewsCom) June 16, 2025