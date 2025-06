”Какав сатански олош” МЕДВЕДЕВ ОТВОРЕНО О РАЗМЕНИ: Кијев не преузмима тела погинулих војника, неће да призна да их има 6.000

"Два су разлога за то: страшно је признати да их има 6.000 и не желе да плате удовицама. Какав сатански олош! Треба их спалити у паклу!", навео је Медведев на платформи X.



Возови са телима војника украјинских оружаних снага које је Русија спремна да преда Украјини кренули су данас

The Kiev bastards don't want to take the bodies of their dead soldiers. There are two reasons: it's scary to admit that there are 6,000 of them and they don't want to pay widows. What Satanic scum! Burn them in hell!

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) June 7, 2025