КРЕНУЛА ПРЕДАЈА УКРАЈИНАЦА Опкољене трупе у Покровску полажу оружје (ВИДЕО, ФОТО)
МОСКВА: Руско Министарство одбране саопштило је данас да су опкољени украјински војници у Покровску почели да се предају.
Министарство је објавило и снимак двојице заробљених украјинских војника, преноси РБЦ.
🇷🇺⚡Special forces of the Ukrainian army eliminaтed minutes after deployment in the Pokrovsk sector. https://t.co/hhqnOcSZXK pic.twitter.com/Ypq0qfnAMj
— Spetsnaℤ 007 🇷🇺 (@Alex_Oloyede2) November 1, 2025
Начелник руског Генералштаба Валериј Герасимов је 26. октобра објавио да је групација снага "Центар" завршила опкољавање снага украјинских оружаних снага у подручју Красноармејска и Димитрова, као и да је опкољен 31. батаљон украјинских оружаних снага.
Оне је навео да су опкољене и украјинске јединице које се налазе у близини железничке станице Покровск.