КРЕНУЛА ПРЕДАЈА УКРАЈИНАЦА Опкољене трупе у Покровску полажу оружје (ВИДЕО, ФОТО)

01.11.2025. 21:15 21:30
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
X @alexiafontana
Фото: X @alexiafontana

МОСКВА: Руско Министарство одбране саопштило је данас да су опкољени украјински војници у Покровску почели да се предају.

Министарство је објавило и снимак двојице заробљених украјинских војника, преноси РБЦ.

Начелник руског Генералштаба Валериј Герасимов је 26. октобра објавио да је групација снага "Центар" завршила опкољавање снага украјинских оружаних снага у подручју Красноармејска и Димитрова, као и да је опкољен 31. батаљон украјинских оружаних снага. 

Оне је навео да су опкољене и украјинске јединице које се налазе у близини железничке станице Покровск. 

Рат у Украјини
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
