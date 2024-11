(ВИДЕО) ЛЕТЕ КИНЖАЛИ КА ДЊЕПРУ: Први снимак лансирања руске интерконтиненталне балистичке ракете!

- Интерконтинентална балистичка ракета је лансирана из региона Астрахан у Руској Федерацији - саопштила је украјинска ваздухопловна снага у изјави.

У изјави није наведено о којој врсти интерконтиненталне балистичке ракете се ради, а ЦНН није могао да потврди ту тврдњу.

Украјинска војска је такође изјавила да је балистичка ракета X-47М2 "кинжал" лансирана заједно са седам крстарећих ракета у нападу на Дњепар. Наводи се да су све крстареће ракете оборене.

#UKRAINE – First footage appeared on the Russian ICBM launch from the Astrakhan Region, which struck the city of #Dnipro, this morning. pic.twitter.com/bLxY9Usu31

— AsgardIntel Fryer 🐦‍🔥 (@AsgardIntel) November 21, 2024