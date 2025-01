МАСК ”ОСВАЈА СВЕТ”: Додела медаље слободе Џорџу Сорошу је травестија

"Бајденово додељивање Медаље слободе Сорошу је травестија", написао је он на друштвеној мрежи X.

Бела кућа је данас саопштила да ће Бајден доделити медаљу слободе, а међу 19 награђених су бивша државна секретарка САД Хилари Клинтон, амерички финансијер Џорџ Сорош, фудбалер Лионел Меси и модни дизајнер Ралф Лорен.

A travesty that Biden is giving Soros the Medal of Freedom https://t.co/LGvGe8kqKE

