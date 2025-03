МИСИЈА ОД ОСАМ ДАНА ТРАЈАЛА 268 Астронауткиња у забрињавајућем стању, следи опоравак сличан интензивној физиотерапији након коме

Ипак, након техничких кварова и немогућности да се летелицом, којом су се отиснули у безгранични простор ван планете, на исту и врате, морали су стрпљиво да чекају да се стекну услови за приземљење.

Ипак, сви, укључујући и лекаре, били су забринути за њихово здравље због прекобројних месеци проведених у космосу без гравитације, а сада друштвеним мрежама круже њихове фотографије.

Сунита Вилијамс и Бач Вилмор напустили су Међународну свемирску станицу и вратили су се на Земљу након што су се спустили у океан код обале Талахасија на Флориди, у уторак у 17.57 по источном времену. Са њима су се вратили и астронаути мисије Crew-9 и руски космонаут Александар Горбунов.

Welcome back, Sunita Williams! 🚀



Your courage and brilliance continue to inspire generations to dream bigger and reach higher. 🇮🇳#SunitaWilliams#sunitawilliamsreturn pic.twitter.com/zbPrQkctVo

— United With INC (@UnitedWithINC) March 19, 2025 Брод за опоравак извукао је капсулу из воде и поставио је на палубу. Четворо астронаута полако је излазило кроз отвор и први пут, након дуго времена, удахнуло свеж ваздух. Тим за опоравак помогао им је да легну на носила јер је Земљина гравитација тешко притискала њихова ослабљена тела. Вилијамсова се смешкала и махала камери, покушавајући руком да сигнализира да се осећа добро - пре него што је одвезена на детаљан лекарски преглед у Свемирски центар „Џонсон” у Хјустону. Лекари уплашено упозоравали у новембру да Сунита делује „изгубљено” Иначе, још у новембру су лекари путем медија упозоравали да Сунита делује „изгубљено” и мршаво на фотографијама из свемира. Непознати извор је навео да агенција покушава да стабилизује њен губитак телесне тежине, јер јој не полази за руком да одржи висококалоричну исхрану која се захтева на оваквим експедицијама. From Kaju Katli To A Grand Celebration, Sunita Williams’s Family In India Gears Up For Her Homecoming - https://t.co/CHx4LLGsCu — Curly Tales (@CurlyTalesIndia) March 19, 2025 Сунита Вилијамс је касније демантовала гласине, тврдећи да је заправо добила мишићну масу.

Ипак, након што су се на друштвеним мрежама појавиле фотографије и снимци храбре жене, коју нисмо имали прилику на Земљи да видимо тачно 268 дана, појавила се забринутост и страх и међу обичним светом! Као што су и доктори тада упозоравали, Вилијамсова делује видно исрцпљено, увело, са забрињавајућом бојом лица.

Опасности продуженог боравка у свемиру

Такође, продужени боравак у свемиру носи са собом одређене здравствене ризике. Студије су показале да астронаути у космосу имају повећан ризик од рака, затим негативне ефекте на централни нервни систем и дегенеративне болести.

Такође ће имати проблема са ходањем, вртоглавицама и лошим видом, јер нагомилавање течности мења облик њихових очних јабучица и слаби вид.

На друштвеној мрежи X за Суниту Вилијамс стижу велике овације, коментари подршке, али и призњања њених сународника из Индије које је учинила бескрајно поноснима. Поједини, ипак, пишу да им је њено искуство угушило свако маштање о одласку у свемир и развило нове страхове којих „нису били ни свесни”.

Свакако, сви се надају да ће се Сунита, као и њен колега из брода „Спејс икс” брзо опоравити и вратити што је више могуће на старо, а сам процес опоравка биће сличан интензивној физиотерапији кроз коју пролазе особе које су изашле из коме.