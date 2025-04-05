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МЈАНМАР ПОНОВО ПОГОДИО РАЗОРАН ЗЕМЉОТРЕС! Број погинулих порастао на 3.354

05.04.2025. 12:26 12:32
Пише:
Дневник
Извор:
Пинк, Ало
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Фото: Tanjug/(AP Photo)

Према подацима Министарства метеорологије и хидрологије Мјанмара, од разорног земљотреса 28. марта до данас забележен је 81 накнадни потрес у тој земљи, са јачином од 2,8 до 7,5 степени по Рихтеровој скали, објавила је Синхуа.

Ти потреси уследили су након земљотреса магнитуде 7,7, који је погодио Мјанмар 28. марта у 12.51 по локалном времену.

Број погинулих у земљотресу порастао је на 3.354, док је 4.850 људи повређено, а 220 се води као нестало, јавили су јутрос локални медији.

 

Мјанмар земљотрес рихтерова скала
Извор:
Пинк, Ало
Пише:
Дневник
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