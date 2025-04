НЕМАЧКИ НОВИНАР КАЖЊЕН ЗАТВОРОМ ОД СЕДАМ МЕСЕЦИ ЗБОГ ИСМЕВАЊА МИНИСТАРКЕ Фотошопирао натпис на њеној фотографији, суд тражи и писмено извињење

Окружни суд у Бамбергу, Немачка, осудио је Бенделса на казну затвора од седам месеци условно, преноси „Тагесшпигел”. „Дојчландкурир” исмевао је немачку министарку унутрашњих послова Ненси Фезер фотомонтажом на друштвеним мрежама. На фотомонтажи је Фезер приказана са транспарентом испред њеног тела на којем пише: „Мрзим слободу говора”.

Према мишљењу суда, ово је оставило утисак да је то цитат саме Фезер и констатовано је да није видљиво да се ради о сатиричној објави.

🇩🇪GERMAN EDITOR GETS PROBATION FOR FAKE “I HATE FREE SPEECH” SIGN



David Bendels, editor of the Deutschland-Kurier, got 7 months’ probation for photoshopping Interior Minister Nancy Faeser into a meme holding a sign that read “I hate freedom of speech.”



