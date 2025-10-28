НЕВИЂЕН ПОМОР ПТИЦА Вирус птичјег грипа шири се муњевито!
БЕРЛИН: У Линуму, природној оази надомак Берлина коју посматрачи птица најчешће посећују, последњих дана волонтери су пронашли скоро 2.000 ждралова угинулих од птичјег грипа.
Линум, мало село удаљено око сат времена вожње од главног града Немачке, лети постаје омиљено место за гнежђење рода, а у јесен и на пролеће ту слећу и хиљаде ждралова да се одморе на свом сезонском путовању из балтичких и нордијских региона у топлије пределе на југу Европе, наводи АП.
Птичји грип се ове године рано појавио и брзо прошрио широм Немачке, а од почетка септембра Институт Фридрих Лефлер, немачка национална ветеринарска агенција, забележила је епидемије птичјег грипа на 30 фарми живине, али и случајеве оболевања међу дивљим птицама у различитим деловима земље.
До сада је у Немачкој из предострожности заклано више од 500.000 перади - кокошака, патака, гусака и ћурака.