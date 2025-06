НОВЕ ЕКСПЛОЗИЈЕ У ИРАНУ Детонације одјекују у западном делу Техерана (ВИДЕО)

Експлозије су се зачуле нешто после 19 сати по локалном времену у Маларду и деловима Шахријара у западном делу провинције Техеран.



Руска агенција РИА Новости наводи да се експлозија чула и у региону Читгар.

Ирански медији су раније известили о експлозији у региону Гармдар, који се налази северозападно од иранске престонице, као и о две експлозије западно од Техерана.

Агенција Мехр је известила о експлозији у региону Пакдашт југоисточно од Техерана, али је напоменула да је у питању операција противваздушне одбране.

Такоше, експлозија је од‌јекнула и у региону Хаваршар у близини Пакдашта.

Израел је ноћас започео нападе на Иран, наводећи да су гађани нуклеарни објекти, фабрике балистичких пројектила и војни команданти на почетку операције, чији је циљ, како је рекао, спречавање Техерана да развије нуклеарно оружје.

