У нападима су рањене најмање две особе, оштећена је критична инфраструктура и причињена је значајна материјална штета, саопштиле су локалне власти.

Нападнут Харков

Град Харков погођен је са укупно 10 удара, укључујући две авио-бомбе КАБ и осам борбених дронова, саопштио је градоначелник Игор Терехов на Телеграму, пренео је Укринформ.

Најтеже је погођено напуштено индустријско постројење, где су избијали пожари у складишним објектима.

Један од дронова типа "шахед" погодио је објекат критичне инфраструктуре.

Према речима шефа Харковске регионалне администрације Олега Синегубова, два мушкарца, од 55 и 33 године, рањени су и хоспитализовани.

Причињена велика штета

Оштећене су и стамбене зграде, аутомобили и градска електрична мрежа.

У нападу на град Луцк у западној Украјини, уништена је једна приватна стамбена кућа, саопштио је градоначелник Игор Полишчук.

У нападу су разбијени прозори на више околних објеката, а запаљен је и један аутомобил.

"Хвала Богу, нема информација о погинулима", навео је Полишчук и рекао да се детаљи о материјалној штети још утврђују.

У Лавову је током ноћи изведен комбиновани напад дроновима и ракетама.

Према информацијама шефа Лавовске области Максима Козицког, погођена је двоспратна стамбена зграда у улици Митрополита Андреја, при чему је делимично уништен један улаз, а дошло је и до цурења гаса и воде.

Градоначелник Лавова Андриј Садовиј рекао је да у нападу није било жртава, али да је неколико особа збринуто на лицу места.

After the russian attack with 700 drones and missiles, there are dead, injured, and destroyed buildings – especially in western Ukraine.



And yes, Polish fighter jets took off to burn our taxpayer money, not to help Ukraine.



And yes, our incompetent politicians are celebrating… pic.twitter.com/cPmit9VCgn

— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) July 12, 2025