Пуца се и из аутоматског оружја ОКРШАЈИ И ОДМАЗДЕ НАРКО БАНДИ ДИВЉАЈУ У ОВОЈ ЕУ ПРЕСТОНИЦИ: Људи избегавају да излазе напоље, посебно касно увече

Док полиција наставља да трага за осумњиченима, који су учествовали у четири пуцњаве које су се догодиле само прошле недеље, пажња јавности је поново скренута на насиље нарко банди у једном од најугроженијих квартова у граду - Андерлехту.

Локални медији су известили да су осумњичени носили оружје, неки чак и аутоматско, а снимци напада у станици метроа прошле недеље су се делили друштвеним мрежама.

Званичници кажу да су истраге у току и да су се фокусирали на шире сукобе нарко-банди.

То су вероватно одмазде, ратови између мафијаша који се боре за превласт на некој територији, рекао је градоначелник Брисела Филип Клоуз.

Неки меци завршили су на зидовима околних кућа, а један је, како преносе медији, пронађен чак и у дечијој соби.

То је застрашујуће, као мајка покушавате да заштитите своју децу. Трудите се да се њима ништа не догоди. То је за све људе било ужасно, рекао је једна становник тог кварта, преноси Телеграф.

Прошлонедељни инциденти са пуцњавом, који су трајали три дана, нису се догодили само у општини Андерлехт.

