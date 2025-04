(ВИДЕО) ПУЦЊАВА НА УНИВЕРЗИТЕТУ Младић наоружан ушао у кампус, СТУДЕНТИ ХИТНО ЕВАКУИСАНИ

Сведоци наводе да је младић наоружан пиштољем ушао у студенски центар након чега је одјекнуло више пуцњева, због чега су студенти евакуисани.

На лице места су послате бројне полицијске и службе хитне помоћи, пренео је Dailymail.

Ускоро опширније...

🚨 BREAKING: Reports of a mass sh**ting at Florida State University in Tallahassee.



At least four people injured. First responders are seen carrying victims. Police running with weapons drawn.



This is a developing situation. pic.twitter.com/kB6RdNtOdy

— Samuel Fisher (@samuelffisher) April 17, 2025