ПУЦЊАВА У ВАШИНГТОНУ! Лопови покушали да провале у возила близу виле министарке Џенет Јелен, агент испалио више хитаца 

Лопови су покушавали да провале у возила у близини њене виле у северозападном Вашингтону, када је униформисани агент тајне службе испалио неколико хитаца око 3:30 ујутро, пише Дејли мејл.

Осумњичени су побегли са лица места. Нејасно је да ли су повређени током инцидента.

Високи званичници за спровођење закона окарактерисали су инцидент као "пуцњавом у агента", према више извештаја.

Тајна служба и Министарство финансија се нису огласили поводом овог догађаја.

Џенет Јелен је заштићена од стране агената америчке тајне службе, али органи за спровођење закона тврде да чланица кабинета председника Џоа Бајдена није била угрожена током инцидента.

Shooting Investigation Underway in Northeast DC, Police Seek Witnesses



Metropolitan Police Department (MPD) units in Washington DC are currently investigating an active shooting that occurred in the 1200 block of Bladensburg Road.https://t.co/76fvWIBsub

— The Sentinel Current (@sentinelcurrent) December 3, 2024