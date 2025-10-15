РАЗБОЛЕО СЕ ПРЕМИЈЕР Нетањаху има бронхитис, његов кабинет потврдио да НЕ ПРЕДСТАВЉА ОПАСНОСТ ПО ОКОЛИНУ
Израелски премијер Бењамин Нетањаху пати од бронхитиса, саопштила је данас његова канцеларија, додајући да то "не представља опасност за њега нити за оне око њега".
Како се наводи у саопштењу, Нетањаху је отказао састанке и одмара се код куће, преноси Тајмс оф Израел.
Нетањаху је синоћ посетио ослобођене таоце који се опорављају у Медицинском центру Рабин.
Проф. Хагај Левин, лекар Форума породица талаца, критиковао је данас ту посету након што је Нетањаху говорио о својој болести на суду.
"Ако Нетањаху има прехладу која не пролази, како је данас тврдио на суду, зашто је јуче посетио преживеле из заточеништва са ослабљеним имунолошким системом и довео их у опасност?", навео је Левин на платформи Икс.
Израелски премијер затражио је данас да се раније заврши рочиште у Окружном суду у Тел Авиву, што су судије прихватиле.
Нетањаху, који је сведочио у унакрсном испитивању у процесу који се против њега води због корупције, рекао је да прехлада "не попушта" и да му је лекар препоручио да се одмори неколико дана или барем да смањи број сати које ради.
Нетањаху (75) последњих година се борио са здравственим проблемима. Крајем децембра прошле године му је одстрањена простата, а у марту 2024. оперисан је због киле. Истог месеца је пропустио неколико дана са посла након што се заразио грипом.
Године 2023, оперисан је како би му се уградио пејсмејкер након што је претрпео срчани застој, а недељу дана раније, био је хоспитализован због, како је тада рекао, дехидратације.
Лекари су касније открили да годинама има проблем са срцем.