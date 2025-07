(УЖИВО/ВИДЕО) РАЗОРАН ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО РУСИЈУ, ЦУНАМИ ТАЛАСИ ВЕЋ ДОШЛИ ДО ХАВАЈА Милиони људи у опасности, паника од Јапана до Америке!

Само неколико минута након првог удара, уследио је низ јаких потреса, од којих је најјачи био 7 степени по Рихтеру.

Овај потрес је најјачи који је погодио Земљу још од 2011. године, када је Јапан задесио катастрофалан земљотрес од 9,1 степени, у којем је страдало више од 19.000 људи. Ситуација у Тихом океану сада поново изазива глобалну забринутост.

Висина таласа цунамија у руском пацифичком граду Северо-Курилск премашила је три метра, а најјачи је био чак пет метара, објавила је служба за ванредне ситуације. Опширније о овој вести, уз драматичан видео погледајте ОВДЕ.

Драматичне слике с Хаваја, високи таласи најављују цунами

Цунами таласи тренутно погађају Хаваје, а изненадно подизање нивоа мора примећено је у више кључних подручја, укључујући Кахулуи, Хонолулу и Перл Харбор.

Према подацима америчких метеоролошких и сеизмолошких служби, водостај се мења нагло и у таласима, што додатно отежава безбедносне мере и евакуацију становништва.

На друштвеним мрежама већ се појављују снимци драматичних сцена из приобалних подручја, док локалне власти упућују позиве грађанима да се склоне на виша места и прате званична упозорења.

Милиони Американаца спремају се за удар цунамија, а процене стручњака указују да би таласи могли достићи и преко три метра висине. Сирене за узбуну огласиле су се широм Хаваја, где је грађанима наређена хитна евакуација. Исто упозорење издато је и за западну обалу САД, укључујући Калифорнију, Орегон и Аљаску.

Огласио се и председник Доналд Трамп, који је путем друштвених мрежа поручио:

"Због разорног земљотреса који се догодио у Тихом океану, издато је упозорење на цунами за оне који живе на Хавајима. Јапан је такође на путањи. Молим вас да посетите тсунами.гов за најновије информације. ОСТАНИТЕ ЈАКИ И НА СИГУРНОМ!"

Земљотрес их затекао у сред операције Тим хирурга у једној болници на Камчатки у Русији могао би да буде проглашен за хероје, након што су сигурносне камере снимиле њихову реакцију у тренутку разорног земљотреса, јачине 8.7 степени по Рихтеру, који је ноћас погодио овај део Русије. Опшрирније о овој вести можете порчитати ОВДЕ.

У Јапану је наређена евакуација радника у нуклеарној електрани Фукушима, док се Индонезија и Филипини такође налазе у потенцијално погођеној зони.

Tsunami alarm was given in Russia, Japan and the United States after the 8. 8 -magnitude earthquake on the shores of Russia. pic.twitter.com/29Qq9Pf4w9 — 1880 News (@1880News) July 30, 2025

Цео Пацифик је на ногама, а стручњаци упозоравају да би наредни сати могли бити пресудни за милионе људи широм света.

Какава је ситуација на Камчатки Земљотрес јачине 8,8 степени Рихтерове скале је погодио обалу Камчатке. Управа за хидрометеорологију и мониторинг животне средине регистровала је цунами у региону, са таласима висине до четири метра. Град Северокурилск је поплављен, а у том подручју уведено је ванредно стање. У једном обданишту на полуострву срушио се зид. У тренутку инцидента тамо није било никога. Према подацима Министарства здравља Камчатке, има повређених, али су сви у задовољавајућем стању и без тешких повреда. Током наредног месеца могући су накнадни потреси (афтершокови), укључујући и оне магнитуде до 7,5 степени. На Камчатки је већ забележено још 30 осетних потреса јачине између 2 и 5 степени Рихтера.

Хеликоптери изнад обале Лос Анђелеса оглашавају сирене и упозоравају на опасност од цунамија

Хеликоптери за спровођење закона распоређени су дуж обале Лос Анђелеса, упозоравајуćи наутичаре и људе дуж плаже путем разгласа да је на снази опасност од цунамија.

just got the tsunami warning alert for LA and the police choppers are out in marina del rey telling everyone to evacuate their boats.



uhhh should i be worried??? pic.twitter.com/PzPBOG4dIf — annelisa (@notannelisa) July 30, 2025

Упозорење саветује људима да потраже виша места пре 1 сат ујутру по локалном времену (4 сата ујутру по источном времену).

Низ снажних потреса код Кирилских острва и Камчатке

Након иницијалног снажног земљотреса, још се бележи низ јаких потреса око Кирилских острва и Камчатке.

Сви детектовани крећу се око шест степени Рихтера.

Упозорења остају на снази и више земаља је у приправности док трају евакуације становништва.

Скоро за 2 милиона људи затражена евакуација у Јапану

Више од 1,9 милиона људи је затражено да се евакуише у Јапану. Око 10.500 њих је на Хокаиду, где снимци локалних медија приказују људе како се скупљају на крову.

Неки су се такође окупили у опсерваторији са погледом на плажу у Чиби јужно од Токија.

Власти су наставиле да позивају становнике на источној обали Јапана да се евакуишу на више терене.

Десетине таласа су примећене дуж јапанске пацифичке обале. Упозорења за евакуацију сада се протежу стотинама километара/миља дуж пацифичке обале - од Хокаида на северу до префектуре Вакајама на југу.

Метеоролошка агенција је саопштила да би таласи цунамија могли достићи висину и до 3 метра.

Градоначелник Хонолулуа позива становнике да потраже више терене

Градоначелник главног града Хаваја, Хонолулуа, Рик Бланџарди, позвао је становнике да се преместе на више терене, говореćи у интервјуу за КИТВ, придружену СИ-Ен-Ену.

- Потребно је да људи остану мирни, али и да се понашају у складу са тим. Ако можете да стигнете на више терене ако сте у ниском подручју, молимо вас да то урадите - рекао је Бланџарди.

It took 4.5 hrs to travel 1 mile in Honolulu. I made it safely to the hotel. Now, I hope that we are spared from a Hawaiian Tsunami disaster. pic.twitter.com/WgI7ipzuxf — Alex Oliver (@AlexOliver9) July 30, 2025

Рекао је да су се сирене за упозорење огласиле како би упозориле становнике на евакуацију и позвао на опрез на путевима усред "гужве у саобраćају" током евакуација.

- Све што радимо је предострожност. Не желимо да створимо панику, желимо да сви остану мирни. Трудимо се да делујемо што је могуćе раније како бисмо људима пружили довољно упозорења и прилику да стигну на више терене - нагласио је.