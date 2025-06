РАЗОРНА ПРЕМИЈЕРА Иран први пут употребио двостепену, ултратешку балистичку ракету ОВО ЈЕ ТАЈ СТРАШНИ ПРОЈЕКТИЛ (ФОТО/ВИДЕО)

ИРГЦ је такође саопштила да је nekoliko prethodnih операција успешно уништила израелски систем противваздушне одбране, а да ће и ова серија напада бити циљана и континуирана, преноси иранска агенција Тасним.



#BREAKING

In the twelfth wave of operation, the Revolutionary Guard fired 3 "Sejil" missiles towards the occupied territories. pic.twitter.com/70XW9wwFZy — Tehran Times (@TehranTimes79) June 18, 2025

Officially confirmed: Iran has used its 2,000km-range Sejil missiles for the first time in an attack on Israel. pic.twitter.com/nLSXAgeigk — Sprinter Observer (@SprinterObserve) June 18, 2025

''Sajdžil" је двостепена балистичка ракета максималног домета од 2.000 километара, а први пут је тестирана 2008. године.

Additional documentation of tonight’s ballistic missile launch from Iran against Israel, which Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) claims was carried out using a “Sejil” Two-Stage Medium-Range Ballistic Missile, which entered active service in around 2014, with this… pic.twitter.com/bzb8zn2ddv — OSINTdefender (@sentdefender) June 18, 2025

(B92.net)