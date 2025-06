САМО ЕНЕРГИЈА НЕМА ЕКСПЛОЗИВА Русија тестирала ласерске системе за неутралисање дронова (ВИДЕО)

У саопштењу је наведено да је тестирана прецизност гађања, домет уништења, брзина реакције система на покретне ваздушне циљеве и њихова отпорност на различите временске услове.

Додаје се да је тестирана способност супротстављања различитим типовима дронова, од малих комерцијалних дронова до сложенијих, који симулирају извиђачка и ударна возила, преноси РИА Новости.

''Спроведени тестови потврдили су карактеристике које су декларисали произвођачи и исправност изабраних праваца за развој интегрисаних одбрамбених система за објекте критичне инфраструктуре од беспилотних летелица'', саопштила је руска влада.

Russia tests new laser air defense



— RT (@RT_com) June 13, 2025