СИРИЈЦИ СЕ ВРАЋАЈУ КУЋИ, дуге колоне ИЗ ТУРСКЕ КА ДАМАСКУ (ВИДЕО)

Фотографије приказују и дуге колоне возила које су се формирале на путу ка и из главног града Сирије Дамаска, пошто је Асад напустио ту земљу.

Након слома 61-годишње владавине Асадове странке Баас, Сиријци су почели да се враћају кући, пише Хабертурк који је објавио и фотографије километарских колона на путевима око Дамаска.

Турски министар спољних послова Хакан Фидан рекао је раније да су милиони Сиријаца морали да напусте своју земљу током грађанског рата и касније, али да сада могу да се врате у своју земљу.

У Турској живи око 3,5 милиона сиријских избеглица.

Сиријске опозиционе снаге заузеле су данас главни град Дамаск и изразиле спремност да сарађују са међународном заједницом на стабилизацији ситуације у земљи.

Башар Ал Асад претходно је напусти Дамаск, а руски медији су пренели да је стигао је у Москву и добио је азил у Русији.

