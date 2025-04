СПЕКТАКУЛАРНО НЕБО НАД ЕВРОПОМ Погледајте фантастичне снимке СОЛАРНЕ ОЛУЈЕ изнад источне Немачке (ФОТО, ВИДЕО)

Људи у покрајинама Бранденбург и Саксонија Анхалт могли су да виде поларну светлост.



Фоторепортери агенције снимили су ружичасте, љубичасте и зеленкасте праменове светлости изнад појединих округа у тим покрајинама.



Поред Немачке, аурора бореалис виђена је и изнад Енглеске.

Аурору бореалис - аустралис у јужној хемисфери - изазива судар наелектрисаних честица соларног ветра са атмосфером.

Због тога како планетарно магнетно поље скреће и убрзава те честице ка половима, ауроре су обично видљиве само на великој географској ширини севера и југа.

Sky Magic in Brandenburg! 🌌✨ The Northern Lights dazzled over Germany last night thanks to a solar storm. pic.twitter.com/QVleZYIAnU

— AccuWeather (@accuweather) April 17, 2025