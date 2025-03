ТИНЕЈЏЕРСКА ЗАБАВА ПРЕТВОРИЛА СЕ У ПАКАО Пуцњава у стамбеном блоку – тела на улици, нападачи у бекству!

Четири особе су рањене током пуцњаве у раним јутарњим сатима у суботу, а званичници су потврдили да је свих шест жртава млађе од 21 године.

Нико није ухапшен, а полицајци кажу да је могуће да је било више од једног нападача.

Канцеларија шерифа округа Пирс саопштила је да је до пуцњаве дошло након што су комшије позвале полицију због притужби на буку око 22 сата увече, а мештани су јавили да су видели више од 100 људи на забави.

Two dead after mass shooting at Tacoma party https://t.co/LIZkoHoZNh

Очевици додају да је хаос избио у стамбеном блоку убрзо после тога, а први извештаји о пуцњави стигли су у 00.24 сати пошто је више кућа и возила такође погођено рафалима, наводи канал „Кинг5”.

— MyNorthwest (@Mynorthwest) March 29, 2025 Mass shooting at teen party in Washington leaves two dead, four injured https://t.co/ej1Txd0BYu — Daily Mail Online (@MailOnline) March 29, 2025 Комшије су такође пријавиле да су приметиле употребу дроге и неколико туча међу малолетницима на улици.

Најпре су пронашли једну жртву, мушкарца, који је био погођен хицима, и мештани су покушали да му спасу живот, али су на лицу места констатовали смрт.

Петоро рањених особа су саме отишле у болницу, саопштила је шерифова канцеларија, али је једна од њих касније преминула у болници. Четири преживеле жртве су задобиле „тешке повреде”, али се очекује да ће се опоравити.

BREAKING NEWS: 2 people are dead and 4 others are hurt after mass shooting in #Tacoma during house party. All victims are younger than 21, per Pierce County Sheriff's Office. @KING5Seattle is working on updates. LIVE coverage 7-9am. https://t.co/NGW2zyxv0v

— Farah Jadran (@FarahJadran) March 29, 2025

Званичници још нису објавили идентитет жртава, од којих је најмлађа наводно имала 16 година.

Канцеларија шерифа округа Пирс покренула је истрагу о пуцњави, а детективи и форензички тимови обезбеђују улицу где се овај ужас догодио.

Пронађена су два комада оружја, а званичници су рекли да, иако није било још жртава, верују да је могуће да је више учесника на забави рањено и да се могу у сваком тренутку појавити у болници.

- Ово је још један мрачан подсетник о томе колико забаве могу бити опасне када ствари измакну контроли - рекао је портпарол шерифове канцеларије.