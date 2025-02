ТРАМП ОПТУЖИО ЗЕЛЕНСКОГ “Коцкате се са трећим светским ратом. Морате бити захвални" УКРАЈИНСКИ ПРЕДСЕДНИК НАПУСТИО БЕЛУ КУЋУ, ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА ОТКАЗАНА

"Тренутно нисте баш у доброј позицији. Коцкате се са трећим светским ратом. Морате бити захвални", рекао је Трамп Зеленском повишеним тоном, преноси BBC.



Према наводима новинара присутних у Овалном кабинету, Зеленски, амерички потпредседник Џеј Ди Венс и Трамп воде напете разговоре, а Венс је оптужио Зеленског за "непоштовање".

Трамп је рекао новинарима да НАТО и Европа морају да се "ојачају".

JUST IN - Ukraine's Zelensky is leaving the White House, and the press conference has been canceled.

