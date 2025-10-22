ТРЕСАО СЕ РОДОС Снажан земљотрес од 4,7 степени УЗНЕМИРИО РЕГИОН
22.10.2025. 08:04 08:16
Коментари (0)
РОДОС: Земљотрес јачине 4,7 степени по Рихтеровој скали погодио је јутрос област недалеко од грчког острва Родос, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).
Како се наводи, епицентар земљотреса био је на отвореном мору, на дубини од 30 километара, североисточно од града Родоса.
Према изјавама очевидаца објављеним на веб сајту ЕМСЦ, земљотрес се осетио и у оближњим турским приморским градовима, а многе људе је снажан потрес пробудио из сна.
За сада нема извештаја о повређенима и материјалној штети.
Није издато упозорење на опасност од цунамија.