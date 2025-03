ТРИ ЗЕМЉЕ ПОГОЂЕНЕ ЗЕМЉОТРЕСОМ ОД 7,7 СТЕПЕНИ Људи на улицама ЗГРАДЕ СЕ ЉУЉАЈУ

Епицентар је био у близини града Мандалаја, на дубини од 10 километара, а потрес се догодио јутрос у 6.20 сати, пренео је Ројтерс.

Истовремено, Немачки центар за геонауке (ГФЗ) саопштио је да се догодио потрес јачине 7,3 степена по Рихтеровој скали.

За сада нема информација о евентуалној штети или жртвама.

#BREAKING A 7.7 magnitude earthquake struck Thailand's capital, Bangkok, on Friday, causing buildings to sway, Associated Press reports . The quake, with a shallow depth of 10 km, had its epicenter in neighboring Myanmar, according to preliminary reports. The tremor alarmed… pic.twitter.com/ZzHZy9oVhm

— MDWLive! News (@MDWLiveFeed) March 28, 2025