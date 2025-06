УЧЕНИК ИЗ ГРАЦА: "МАМА, ДАНАС ЋУ УМРЕТИ" Током масакра позвао породицу и ОПРАШТАО СЕ, други преживео јер се ПРАВИО МРТАВ: "Тата, добро сам, али моји другови... (ФОТО, ВИДЕО)

Мале групе људи окупиле су се око ограђеног школског дворишта, тугујући, делећи приче и, пре свега, пружајући међусобну подршку.

Група ученика који тог дана нису били у школи показала је снимке са мобилних телефона који су кружили у разним чет групама. На њима се виде тешко наоружани полицајци, ученици како трче и вриште, а такође и спасиоци који пажљиво постављају беле чаршаве преко тела мртвих.

- Невероватно је да се ово овде догодило - рекао је један од ученика, који живи иза угла, тешко гутајући. Препознао је једног од мртвих мушкараца на снимцима.

"Осећао сам се као да сам негде у Хавани"

Неколико метара даље, на паркингу Хофера, група младића је о нечему разговарала са женом и мушкарцем. Неки од њих су чули пуцње и посматрали операцију са својих балкона.

- Обично је ово мирно подручје, али одједном сам се осетио као да сам негде у Хавани - описао је мушкарац своја осећања.

У то време, још увек су кружиле многе гласине и лажни извештаји.

- Управо сам прочитао у једној групи да су два починиоца још увек у бекству - нагађао је један од младића.

Када су зашли иза блока, иза обично прометног спортског терена, човек је стајао испред своје зграде, одмахујући главом у неверици док је гледао ка школи.

- Вратио сам се кући из ноћне смене, гледао сам ТВ и чуо пет хитаца заредом. У почетку сам помислио да је то телевизор, али сам онда схватио да долази споља из мог отвореног прозора. Сећам се одјека хитаца, толико су били гласни - рекао је он.

Други сведоци тврде да су чули 30 до 40 хитаца.

Када је човек убрзо након тога видео долазеће Кобре, његов шок и страх су порасли.

🚨🚨🚨BREAKING: At least nine dead in school shooting in Graz, Austria



Preliminary reports indicate that the attacker was shot dead. Both students and teachers are among the victims.



Several police units and the Cobra special forces have been deployed in the city.



There is… pic.twitter.com/dbECqb3KVQ

— NEXTA (@nexta_tv) June 10, 2025