(ВИДЕО) АВИОН СЕ ЗАКУЦАО У ЗГРАДУ Драма на аеродрому, има мртвих, а ОВО су ПОСЛЕДЊЕ РЕЧИ ПИЛОТА

У судару су страдале две особе. Према наводима локалних званичника, у зграду је ударио авион "Цесна 208 караван". Летелица је ударила у празну, државну зграду која је била предвиђена за рушење, а страдала су оба путника у авиону.

Иако званичници још нису саопштили идентитет жртава, извори блиски породици су потврдили да је једна од жртава дипломац Хирам Дефрајс, младић у двадесетим година, који је био на обуци. Забележене су и последње речи пилота, који је рекао контролном торњу да је изгубио контролу над летелицом.

🚨HONOLULU HAWAII SMALL PLANE CRASH KILLS 2 AFTER CRASH INTO BUILDINGS NEAR AIRPORT. pic.twitter.com/VnOC9h3hyY

— Chaos Alerts (@ChaosAlertsOnX) December 18, 2024