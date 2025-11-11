(ВИДЕО) БОМБАШ САМОУБИЦА УСМРТИО 12 ОСОБА Активирао експлозивну направу испред уграде суда у Пакистану
Нападач је покушао да уђе у зграду суда, али је активирао експлозивну направу испред, близу полицијског возила.
Најмање 12 особа је погинуло, а више је повређено у нападу бомбаша самоубице у близини улаза у Окружни суд у Исламабаду, главном граду Пакистана.
Бомбаш самоубица убио је јутрос најмање 12 људи испред зграде суда у Исламабаду, рекао је министар унутрашњих послова Мосин Накви.
Powerful car explosion rocks Islamabad court, killing 5 and injuring 25
Покушао да уђе у зграду, активирао експлозивну направу испред
Нападач је покушао да уђе у зграду суда, али је активирао експлозивну направу испред, близу полицијског возила, након што је тамо чекао око 10 до 15 минута, рекао је Накви новинарима на лицу места.
„Истражујемо овај инцидент са више аспеката. Ово није само још један бомбашки напад. Догодио се усред Исламабада“, рекао је министар.
Suicide attack in Islamabad killed at least 12 persons , this is first such blast after almost 10 year. Cadet College Wana , Sooth Waziristan was attacked yesterday and fight is still on , 3 terrorist are in compound and there are still more than 500 cadets and other people in…
Експлозија се догодила близу улаза у Окружни суд у Исламабаду, који је обично препун странака у поступку.
Видео снимци и фотографије објављени у локалним медијима приказују људе прекривене крвљу како леже поред полицијског возила.