(ВИДЕО) БОМБАШ САМОУБИЦА УСМРТИО 12 ОСОБА Активирао експлозивну направу испред уграде суда у Пакистану

Најмање 12 особа је погинуло, а више је повређено у нападу бомбаша самоубице у близини улаза у Окружни суд у Исламабаду, главном граду Пакистана.

Бомбаш самоубица убио је јутрос најмање 12 људи испред зграде суда у Исламабаду, рекао је министар унутрашњих послова Мосин Накви.

Нападач је покушао да уђе у зграду суда, али је активирао експлозивну направу испред, близу полицијског возила, након што је тамо чекао око 10 до 15 минута, рекао је Накви новинарима на лицу места.

„Истражујемо овај инцидент са више аспеката. Ово није само још један бомбашки напад. Догодио се усред Исламабада“, рекао је министар.

Suicide attack in Islamabad killed at least 12 persons , this is first such blast after almost 10 year. Cadet College Wana , Sooth Waziristan was attacked yesterday and fight is still on , 3 terrorist are in compound and there are still more than 500 cadets and other people in… pic.twitter.com/kuyoi3BHXp

— MOHSIN NAWAZ (@ask_not_why) November 11, 2025