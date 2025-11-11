clear sky
(ВИДЕО) БОМБАШ САМОУБИЦА УСМРТИО 12 ОСОБА Активирао експлозивну направу испред уграде суда у Пакистану

11.11.2025. 13:13
Дневник
Курир/Индекс.хр
Фото: Dnevnik.rs

Нападач је покушао да уђе у зграду суда, али је активирао експлозивну направу испред, близу полицијског возила.

Најмање 12 особа је погинуло, а више је повређено у нападу бомбаша самоубице у близини улаза у Окружни суд у Исламабаду, главном граду Пакистана.

Бомбаш самоубица убио је јутрос најмање 12 људи испред зграде суда у Исламабаду, рекао је министар унутрашњих послова Мосин Накви.

Покушао да уђе у зграду, активирао експлозивну направу испред

Нападач је покушао да уђе у зграду суда, али је активирао експлозивну направу испред, близу полицијског возила, након што је тамо чекао око 10 до 15 минута, рекао је Накви новинарима на лицу места.

„Истражујемо овај инцидент са више аспеката. Ово није само још један бомбашки напад. Догодио се усред Исламабада“, рекао је министар.

Експлозија се догодила близу улаза у Окружни суд у Исламабаду, који је обично препун странака у поступку.

Видео снимци и фотографије објављени у локалним медијима приказују људе прекривене крвљу како леже поред полицијског возила.

 

Курир/Индеx.хр

